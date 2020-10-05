В Самаре отопление уже дали в половину жилых домов

Тепло подали в 5315 жилых многоэтажек города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 октября, в Самаре официально стартовал отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ранее тепло стало поступать в объекты социальной сферы, сейчас отоплением обеспечено 98% соцобъектов. Из них 90% объектов здравоохранения, 99% детских садов, 96% школ и 100% учреждений опеки и попечительства.

Также тепло подали в 5315 жилых многоэтажек города, что составляет 52% от общего количества домов в Самаре. Лучше всех теплом обеспечены жители Красноглинского района, там отопление подано в 94% домов. Мерзнет пока большинство жителей Железнодорожного района - там теплом пока обеспечено лишь 39% домов.