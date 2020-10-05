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Жители Самары контрабандой привезли с отдыха ядовитого хищника

Увидев в рюкзаке неучтенного пассажира, самарцы только ахнули, но решили спасти краснокнижное насекомое
Анастасия МЫШКИНА
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Самарцы привезли из Крыма скорпиона

Самарцы привезли из Крыма скорпиона

Жители Самары, сами того не зная, привезли с отдыха в Самару опасного краснокнижного хищника. Его самарский инженер Евгений обнаружил в своем рюкзаке после возвращения с Крыма. Хищное насекомое воспользовалось помощью ничего не подозревающих соседей, чтобы отправиться в путешествие.

- В Ялте мы жили в деревянном домике, и я там заметил скорпиона, который чувствовал себя в нашей комнате как дома. Подруге решил не говорить - она насекомых боится, а мне он, наоборот, показался забавным. Тем более к нам не приставал. Кто же знал, что для жизни он облюбует мой рюкзак! - вспоминает самарчанин.

Когда пришло время собирать вещи, путешественники не проверили, есть ли там кто-то. Сложили майки и штаны, упаковали, сдали рюкзаки в багаж. А вот дома их ждал сюрприз.

- Я начал разбирать рюкзак и в самом низу увидел старого знакомого. Я был шокирован, начал читать все про скорпионов в интернете. Оказалось, что крымский вид этого хищного насекомого - краснокнижный. Скорпионы ядовиты, причем если они цапнут человека за ногу, то это еще можно пережить, а вот от укуса в шею может развиться аллергический шок, - продолжает свой рассказ Евгений.

Сначала путешественники испугались своей находки, но решили насекомое не уничтожать.

- Мы подкормили его тараканами, пару дней он жил у нас в банке на компьютере, когда тот работает - тепло. А уже через два дня мы отвезли его в Самарский зоопарк. Надеемся, что там у него будет хорошая жизнь, ведь наша зима для него будет точно некомфортной, - подвел итог самарец.