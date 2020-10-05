Дмитрий Богданов: «Нам важно, чтобы у молодых предпринимателей все получалось»

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил новое городское арт-пространство «Дом 77», объединяющее под одной крышей молодых предпринимателей, чье дело так или иначе связано с творчеством и искусством.

Расположился творческий кластер в старинном здании на ул. Ленинградской, построенном еще в 1880 году. Основатели проекта - молодые и креативные Артем Воробьев и Елисей Нарышкин - отбирают резидентов для «Дом 77» сами, исходя из собственных впечатлений. Бизнес-идея должна «вписаться» в общую концепцию этого необычного места. Так, здесь уже работает над своими проектами, среди которых масштабная реконструкция Кировского рынка, архитектор Тигран Карслян. Открылись всевозможные мастерские, танцевальные и музыкальные студии, студии интерьерного дизайна и анимации, салоны красоты и тату, фото-пространство и оригинальные фуд-зоны и т. д.

Организаторы провели для министра экскурсию по зданию, познакомили с работой резидентов. Молодые предприниматели рассказали Дмитрию Богданову о своих идеях, ставших основой для бизнеса, и планах развития. Читайте подробнее >>>