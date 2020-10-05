В Самарской области решили не достраивать проблемную долевку в Волжском районе

Неоднократно предпринимались попытки достроить проблемный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области признали нецелесообразным завершение строительства проблемной долевки в Волжском районе. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального правительства и подписан министром строительства Евгением Чудаевым.

«Признать нецелесообразным завершение строительства проблемного объекта по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8а», - говорится в приказе.

Строительство дома началось в 2006 году и неоднократно прерывалось, при этом часто менялись компании-застройщики. Предполагалось, что завершить строительство удастся в 2018 году, однако до сих пор этого сделано не было. Последней компанией, которая должна была заканчивать объект, стала компания «Новация».