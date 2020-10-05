В Самаре откроют интерактивную выставку в честь парада Памяти

В Самаре откроют выставку в честь Парада Памяти

В Самаре в честь 7 ноября на площади имени В.В. Куйбышева откроется интерактивная выставка с тремя экспозиционными площадками и кинозалом. Самарцам обеспечат полное погружение в историю запасной столицы: здесь можно будет обучиться строевому шагу, прикоснуться к технике и предметам быта военных лет, сыграть в Зарницу, написать письмо на фронт и сфотографироваться с военной техникой.

- В организации выставки использованы экспонаты музеев промышленных предприятий Самары, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Куйбышев, раритеты Военно-исторического музея ЦВО, артефакты школьных музеев боевой и трудовой славы, - отметили ее организаторы.

Торжественно выставка откроется 9 октября, при этом работать она будет с 12.00 до 19.00 ежедневно. Из-за антикоронавирусных ограничений всех посетителей обеспечат средствами защиты, а на входе всем измерят температуру. Одновременно на площадь будут запускать до 50 человек. Выставка организована в рамках международного проекта при поддержке Российского военно-исторического общества в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».