В Самарской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса

Какие именно ограничения могут вернуть и в каком случае, пока не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут вернуть ограничения, которые вводили из-за коронавируса. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в регионе. Какие именно ограничения собираются вернуть и в каком случае это произойдет, не сообщается.

- На оперштабе под председательством Виктора Кудряшова обсудили возможность возврата некоторых ограничительных мер, - говорится в сообщении, опубликованном в группе оперштаба Самарской области ВКонтакте.

Напомним, с 21 сентября количество новых случаев заболевания COVID-19 в Самарской области находится в границах 110 и 112, за редким исключением. За прошедшие сутки в регионе выявили 111 заболевших коронавирусом. К счастью, последние двое суток погибших пациентов с вирусом нет.