Дмитрий Азаров выдвинул в СовФеде ряд инициатив по кредитам регионам и привлечению частных инвестиций

Парламентские слушания прошли 5 октября. Фото: правительство Самарской области.

В Москве в понедельник, 5 октября, в Совете Федерации Федсобания прошли парламентские слушания, в которых принял участие в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На слушаниях обсудили проект бюджета России на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Глава 63 региона выступил с рядом инициатив.

В частности, Дмитрий Азаров отметил, что нужно рассмотреть вопрос о реструктуризации кредитов. Сейчас регионы и муниципалитеты не могут привлекать коммерческие кредиты по ставке, которая превышает уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1% (т.е. не выше 5,25%). В реальности же уровень процентных ставок, которые предлагают банки регионам, находятся между 5,6% и 7,5% годовых. Губернатор Самарской области предложил установить мораторий на следующий год по этому требованию, а после вернуться к условиям реструктуризации бюджетных кредитов.

Напомнил Дмитрий Азаров и о том, что в этом году многие муниципалитеты были вынуждены привлекать займы коммерческих банков, чтобы погасить бюджетные кредиты. Все из-за того, что стали жестче правила, по которым муниципальным образованиям начали выдавать бюджетные кредиты. Это привело к увеличению расходов на обслуживание госдолга.

- Во избежание подобной ситуации в 2021 году предлагаю восстановить ранее действующий принцип установления лимитов для местных бюджетов без привязки к лимиту субъектов РФ, - предложил губернатор Самарского региона.

Отметил Дмитрий Азаров и то, что помочь восстановлению экономики и росту социально-экономического кластера может привлечение частных инвестиций для реализации задач нацпроектов на основе государственно-частного партнерства. Самарская область преуспела в развитии ГЧП и на личном примере показывает, что эти механизмы помогают росту благосостояния региона и созданию новых рабочих мест.

- Мы знаем, как работать с инвесторами, и рассчитываем, что это ускорит решение важнейших задач, определенных президентом страны. Нам нужно создать дополнительные условия привлечения частных инвестиций, в этот период особенно, - отметил губернатор Самарской области.

Участники слушаний одобрили инициативы Дмитрия Азарова, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что их, как и другие инициативы, которые губернатор Самарской области высказывал раньше, учтут в итоговом документе.