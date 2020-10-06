Первокурсники СамГУПС сделали первый шаг к будущим научным победам

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В Самарском государственном университете путей сообщения стартовал цикл просветительских бесед «Первые шаги в науку», адресованных студентам первого курса. Их слушателями уже стали ученики факультетов «Системы обеспечения движения поездов» и «Эксплуатация железных дорог».

Организовали беседы для студентов сотрудники отдела по Научно-исследовательской работе обучающихся (НИРО) СамГУПС. Благодаря этим встречам первокурсники узнают о возможностях и перспективах научного творчества в вузе, о структуре Студенческого научного общества университета. Участники первых встреч уже познакомились с председателем студенческого научного общества (СНО) университета Алексеем Хохриным и научным руководителем и председателем Совета по научно-исследовательским работам студентов (НИРС), доцентом кафедры «Биомедицинская безопасность на транспорте» СамГУПС Юрием Холоповым. Кроме того ребята заполнили электронную анкету для участия в вузовском конкурсе портфолио научных достижений «Мой багаж». Эта анкета позволит проанализировать научный потенциал студентов, их возможности в научно-исследовательской деятельности и помочь определиться с направлением исследования.

- Надеемся, после подобных бесед на главный вопрос анкеты о желании заниматься в научных кружках и исследовательских группах на кафедрах университета участники встреч ответят утвердительно, - отметила начальник отдела НИРО СамГУПС Наталия Малейкина.

Студенты СамГУПС всегда активно участвуют в российских и международных конференциях транспортной направленности, побеждают в отраслевых конкурсах с проектами инновационной направленности.