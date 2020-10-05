Защитника «Крыльев Советов» Мехди Зеффана вызвали в сборную Алжира

Зеффан перешел в «Крылья» зимой этого года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан вызван в национальную сборную Алжира, с которой ему предстоит провести два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- 9 октября алжирцы сыграют со сборной Нигерии. Игра пройдет на стадионе «Жак Леман Арена» в Австрии и начнется в 22:30 по самарскому времени. 13 октября сборная Алжира сыграет с командой Мексики на стадионе «Карс Джинс» в Нидерландах. Матч начнется в 23:00, - говорится в сообщении «КС».

Напомним, Зеффан перешел в «Крылья» зимой этого года. До Самары он выступал за французские «Лион» и «Ренн». В составе сборной Алжира защитник становился обладателем Кубка африканских наций 2019 года.

Кроме того, в расположение сборной уехал еще один игрок «КС». Вратарь Иван Ломаев отправился в молодежную сборную России для подготовки к двум матчам отборочного этапа чемпионата Европы против Эстонии и Латвии.