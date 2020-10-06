Ребенок пострадал в столкновении четырех автомобилей под Самарой

Пострадавший ребенок находился в автомобиле Skoda. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске Самарской области в воскресенье, 4 октября, произошло столкновение четырех автомобилей, в том числе двух грузовиков. Об этом во вторник сообщили в региональном ГУ МВД России.

Авария произошла в 22:25 на 968 км дороги М-5 «Урал». 22-летний водитель автомобиля Skoda Octavia врезался в попутно движущийся грузовик Scania. От удара легковой автомобиль отбросило на едущий впереди тягач Mercedes, а Scania в дальнейшем столкнулась с кроссовером Hyundai Creta.

В результате происшествия пострадал двухлетний ребенок, который находился в автомобиле Skoda. Его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, а после осмотра перевели на домашнее лечение.