В Самарской области развернут модульные сосудистые центры

Пока лечат пациентов с коронавирусом, остальным не находится места Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Модульные сосудистые центры планируется организовать в Самарской области. Такое решение было принято во время еженедельного оперативного совещания в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Как рассказал в ходе совещания министр здравоохранения Армен Бенян, который ранее объявил, что заразился коронавирусом и работает из дома, в регионе необходимо увеличивать количество коек для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их не хватает, поскольку действующие центры переоборудованы под ковид-госпитали. Но других пациентов лечить тоже нужно, тем более что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире.

Как отметил Кудряшов, «необходимо срочно проработать этот вопрос» и развернуть модульные центры. По словам председателя правительства, средства на них будут выделены.