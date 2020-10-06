В Самаре женщина на Porsche сбила 15-летнюю девушку

Девушка переходила дорогу в неположенном месте. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Мичурина в понедельник, 5 октября, 15-летняя девушка попала под колеса дорогой иномарки.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, девушка переходила дорогу в неустановленном месте, неподалеку от пешеходного перехода. Ее сбил автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого была 49-летняя женщина. По данным полиции, автомобилистка не выбрала безопасную скорость и не успела вовремя затормозить.

В результате случившегося девушка получила травмы. Ее на попутном транспорте увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую.