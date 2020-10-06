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Самолеты и поезда: стало известно, какие достопримечательности Безымянки больше всего интересуют самарцев

Интерактивную выставку, посвященную самарской «кузнице Победы», посетили тысячи человек
Источник:kp.ru
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Экспозиция под открытым небом на Аллее трудовой славы продлится до конца осени

Экспозиция под открытым небом на Аллее трудовой славы продлится до конца осени

Компания МТС проанализировала посещаемость интерактивной выставки «Самара – Куйбышев. Истории Безымянки» и выяснила, какие из представленных на ней объектов наиболее популярны у самарцев и посетителей из других городов.

Интерактивная выставка, посвященная самарской «кузнице Победы», заработала в онлайн-формате в начале мая на платформе Izi.Travel, а в июне, после ослабления карантинных мер, на Аллее трудовой славы были установлены стенды с информацией о тридцати основных объектах Безымянки – от легендарных заводов до дворцов культуры и памятников. Жителям и гостям города были представлены истории о знаменитых выпускниках трех безымянских школ, архивные фотографии крупнейших предприятий района, воспоминания известных самарцев, живших когда-то на Безымянке.

За пять месяцев страницу выставки «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» на Izi.Travel посетило около 10 тысяч человек, причем лишь половина из них – самарцы. По Безымянке успели виртуально «погулять» жители Уфы, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Москвы, Подмосковья и даже Аляски. Самым популярным оказался музей железнодорожного транспорта – аудиогид по нему прослушал каждый десятый онлайн-посетитель выставки. Также в тройку самых интересных объектов вошли стадион «Металлург» и памятник самолету Ид-2.

Самарцы и гости города могут ознакомиться с выставкой «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» как онлайн, так и оффлайн. Экспозиция под открытым небом на Аллее трудовой славы продлится до конца осени, а виртуальная версия выставки бессрочно доступна на платформе Izi.Travel, ее можно посмотреть,

перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Выставка доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.