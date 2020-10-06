Самолеты и поезда: стало известно, какие достопримечательности Безымянки больше всего интересуют самарцев

Экспозиция под открытым небом на Аллее трудовой славы продлится до конца осени

Компания МТС проанализировала посещаемость интерактивной выставки «Самара – Куйбышев. Истории Безымянки» и выяснила, какие из представленных на ней объектов наиболее популярны у самарцев и посетителей из других городов.

Интерактивная выставка, посвященная самарской «кузнице Победы», заработала в онлайн-формате в начале мая на платформе Izi.Travel, а в июне, после ослабления карантинных мер, на Аллее трудовой славы были установлены стенды с информацией о тридцати основных объектах Безымянки – от легендарных заводов до дворцов культуры и памятников. Жителям и гостям города были представлены истории о знаменитых выпускниках трех безымянских школ, архивные фотографии крупнейших предприятий района, воспоминания известных самарцев, живших когда-то на Безымянке.

За пять месяцев страницу выставки «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» на Izi.Travel посетило около 10 тысяч человек, причем лишь половина из них – самарцы. По Безымянке успели виртуально «погулять» жители Уфы, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Москвы, Подмосковья и даже Аляски. Самым популярным оказался музей железнодорожного транспорта – аудиогид по нему прослушал каждый десятый онлайн-посетитель выставки. Также в тройку самых интересных объектов вошли стадион «Металлург» и памятник самолету Ид-2.

Самарцы и гости города могут ознакомиться с выставкой «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» как онлайн, так и оффлайн. Экспозиция под открытым небом на Аллее трудовой славы продлится до конца осени, а виртуальная версия выставки бессрочно доступна на платформе Izi.Travel, ее можно посмотреть,

перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Выставка доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.