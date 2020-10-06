Самарский минздрав намерен снизить цену теста на коронавирус в частных клиниках

Ожидается, что тест станет доступнее для населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области намерены снизить цену теста на коронавирус в частных лабораториях. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас цена теста на коронавирус в частных клиниках составляет порядка 1 800 рублей. В региональном минздраве намерены проанализировать ценообразование и принять меры к снижению стоимости теста. По данным правительства, работа ведется в том числе с поставщиками тест-систем и комплектующих.

В Самарской области диагностику проводят 13 лабораторий, в среднем 4 600 исследований в сутки.

Ежедневно в регионе фиксируется более 100 заболевших, всего же выявлено 12 447 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 699 пациентов, 206 человек умерли. Кроме того, фиксируется рост случаев внебольничной пневмонии.

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