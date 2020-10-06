«Крылья Советов» сыграют с «Текстильщиком» в Ярославле и без зрителей

Начнется игра в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, что выездная игра 14 тура Футбольной национальной лиги против ивановского «Текстильщика» пройдет в Ярославле на стадионе «Шинник» в закрытом режиме.

- Матч 14-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Текстильщик» - «Крылья Советов» пройдёт в закрытом режиме, без зрителей. Игра состоится в Ярославле, 9 октября в 15:00 по самарскому времени, - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, после 13 туров «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Оренбурга» на три очка. «Текстильщик» на 15-ой позиции.