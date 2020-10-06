Еще 115 заразившихся коронавирусом выявлено в Самарской области

Из-за большого числа заразившихся могут снова ввести ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся в регионе на 6 октября достигло 12 447 человек. Всего же по стране зарегистрировано 1 237 504 заразившихся, за сутки выявлено 11 615 новых случаев в 83 регионах страны.

В предыдущие двое суток в Самарской области не было зафиксировано смертельных случаев, на этот раз сообщается о троих умерших, их общее число составляет 206. По выздоровлению за сутки выписаны 88 человек, всего выздоровели в губернии 9 699 пациентов.

На протяжении нескольких дней в регионе стабильно фиксируется более 100 заразившихся, в результате чего планируется вернуть ряд ограничений. В частности, могут перевести максимальное число работников компаний на удаленный режим, ограничить работу фуд-кортов и торговых центров. В школах могут ввести досрочные каникулы.

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