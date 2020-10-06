Тольяттинскую школу отправили на досрочные каникулы из-за болезни учителей

Внеплановые каникулы пройдут только в одной школе Тольятти
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В школе № 82 в Тольятти объявлены досрочные каникулы из-за болезни учителей. Об этом сообщили в городской администрации.
Внеплановые каникулы пройдут с 6 по 18 октября. Точное количество заболевших учителей не уточняется, но отмечается, что их больничные не связаны с коронавирусом. В основном учителя болеют ОРВИ и гриппом.
Как добавляют в администрации, досрочные каникулы объявлены только в одной школе города, на остальные эта практика не распространяется.
Несмотря на досрочные каникулы, в школе до конца года планируют дать знания детям в полном объеме.