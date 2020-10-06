На посту ДПС в Самаре полицейские задержали «Тойоту Камри», забитую оружием бандитов

Машина злоумышленника была забита оружием до отказа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские оперативники рассказали об изъятии крупной партии оружия. В марте на посту ДПС в районе поселка Гранный полицейские остановили «Тойоту Камри», полностью забитую оружием и боеприпасами.

- Мы вышли на эту машину в ходе оперативных мероприятий. Водитель перевозил весь схрон преступной группировки из Новокуйбышевска с одного места на другое, - рассказал в интервью «КП-Самара» начальник управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Павел Жилюнов.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. Сейчас мужчине уже предъявили обвинения. Разбирательства продолжаются. Как стало известно «Комсомолке» из неофициальных источников, фигурант может иметь отношение к так называемой ОПГ «Индейцы».

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