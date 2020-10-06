Ученая из Сирии по имени Самара начала исследования в Самарском университете

Девушка разработает защиту от хакеров. Фото - Самарский университет

В Самарском университете им. ак. С.П. Королева начала исследования аспирантка из Сирии по имени Самара Майхуб. Она будет работать над программой, которая поможет более точно анализировать качество сетевых соединений и выявлять проблемы пропускной способности сети. Это особенно актуально в действующих условиях, когда на сеть выпадает большая нагрузка из-за частого использования интернета во время удаленной работы и набравших популярность видеоконференций.

Самара Майхуб окончила бакалавриат в университете в Сирии и продолжила обучение в России. После трех лет в Москве она получила квоту для учебы в аспирантуре и выбрала Самарский университет. О существовании города с названием Самара она узнала, когда приехала в Россию. В арабских странах имя Самара довольно распространено, оно означает «смуглая девушка».

- Когда я приехала в Россию, то совершенно не знала, что здесь есть город с моим именем. Когда узнала, это был, можно сказать, шок. Поэтому, может быть, это вообще судьба, что я приехала сюда учиться. У вас очень красивый город, - сказала ученая.