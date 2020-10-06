В Самаре рассказали, когда привезут вторую партию вакцины от гриппа

В Самаре пока заканчиваются вакцины от коронавируса

В Самару на следующей неделе - с 12 октября - должны привезти новую партию вакцины от гриппа. Об ожидаемой поставке рассказали в минздраве Самарской области, отвечая на вопрос жителей в твиттере. Самарчанка в социальной сети рассказала, что не может привиться, хотя и хочет этого. В поликлинике №13 ей сказали, что вакцины нет и когда она будет - неизвестно.

При этом жителям ответ не очень понравился, так как они посетовали, что в СМИ и в социальных сетях всех призывают прививаться, в то время как на деле оказывается, что сделать это непросто. К тому же каждая неделя приближает не самую благоприятную погодную обстановку. И прививаться становится уже опасно.

Напомним, что вакцинация от гриппа идет прямо сейчас. В планах - привить 60% населения. А вот вакцину от коронавируса пока в широкие массы не продвигают. Прививки делают толлько врачам и добровольцам.