Хворостянка среди лидеров: стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом

Общее количество заразившихся в Хворостянском районе приблизилось к 80-ти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском оперштабе сообщили, где и как в регионе заболели коронавирусом. По итогам суток больше всего случаев заражения традиционно выявлено в Самаре - 59 человек.

При этом на втором месте оказался Хворостянский район, где выявлено 8 заразившихся, общее количество приблизилось к 80-ти. Позади остались даже Кинель, Сызрань и Тольятти, где выявлено по 5 новых случаев.

Всего за сутки выявлено 115 новых случаев. Из них 73 человека - с диагнозом «ОРВИ и внебольничная пневмония». Из круга контактных выявлено 24 человека, 18 заболевших - при обследовании граждан, не имеющих симптомов.

Если в предыдущие два дня смертельные случаи не фиксировались, то сейчас зарегистрировано три летальных случая. Среди них две женщины: 54-летняя пациентка, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 88-летняя пациентка с онкологическим заболеванием. Также умер 80-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего умерли 206 человек.

При этом по выздоровлению за сутки было выписано 88 человек, всего выздоровели 9 699 пациентов.