«Краснодар» может в ближайшее время подписать полузащитника «Крыльев Советов» Зиньковского

В этом сезоне полузащитник появлялся на поле во всех 13 матчах ФНЛ и отметился пятью забитыми мячами. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может стать игроком «Краснодара». Южане могут скоро закрыть сделку с переходом хавбека, утверждает «Чемпионат». Также на Зиньковского претендуют еще три клуба – «Химки», «Динамо» и «Сочи», но «Краснодар» ближе всех к подписанию 24-летнего полузащитника.

Напомним, Антон Зиньковский перешел в «Крылья» в зимнее трансферное окно 2019 года. В этом сезоне полузащитник появлялся на поле во всех 13 матчах ФНЛ и отметился пятью забитыми мячами.

В прошлом сезоне, который самарцы проводили в Премьер-лиге, Зиньковский записал на свой счет восемь голевых передач в 27 играх.

Ранее сообщалось, что «Химки» ведут переговоры с «КС» по поводу аренды полузащитника.