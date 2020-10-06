С четверга изменится режим работы Ботанического сада в Самаре

Посетить Ботанический сад можно только в будние дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с четверга, 8 октября, изменится режим работы Ботанического сада, это связано с сокращением светового дня и подготовкой к зиме. Об этом сообщили представители сада в соцсетях.

Главный вход, располагающийся на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля, будет открыт с 10 до 18 часов. Проход на территорию возможен только с этого входа. Посещать сад можно только в будние дни, кроме среды, когда проводится санитарный день.

Также открыта для посещения оранжерея, куда можно попасть в понедельник, вторник и четверг с 13:00 до 15:30. Вход туда осуществляется каждые полчаса группами в составе не более 10 человек.