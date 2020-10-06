12-летняя тольяттинка удивила жюри шоу "Ты супер!"

Анна Кузнецова вышла в финал шоу "Ты супер!"

12-летняя исполнительница из Тольятти Анна Кузнецова стала участницей шоу "Ты супер". Девушка просто потрясла строгое жюри своим исполнением народной песни "Пташечка". Сначала Аня волновалась, но потом смогла взять себя в руки и с честью справилась с задачей.

- Очень крутые ощущения, для меня большая честь стоять на этой сцене. Я боялась только из-за того, что у меня может сорваться голос, - призналась девушка.

Но у Анны все получилось и все четверо судей нажали зеленую кнопку. И девушка попала в полуфинал, ее имя объявил Игорь Крутой. Анна даже прослезилась.

- Это было совершенство и оранжировки и образов, всего на свете вместе, - признался композитор Игорь Крутой.

- Когда ты пела первый куплет ты делала это тихо, этому можно учиться годы, но это невозможно так сделать, что пошли мурашки, это твой прием, который будет твоей визитной карточкой, - поддержала тольяттинскую умницу певица Елка

А в финале шоу на сцену вышла еще одна тольяттинская талантливая исполнительница Диана Анкудинова. Когда-то девушка делала свои первые шаги как раз на шоу, теперь же она учится в ГИТИС, записывает свои песни - одну из которых представила на программе.