Самарцы могут сдать макулатуру на благотворительность

Присоединяйтесь к акции! Фото: Михаил ФРОЛОВ

C 7 по 23 октября в Самаре пройдет благотворительная акция «Сдай макулатуру – сохрани лес». Присоединиться может любой желающий.

Только представьте, переработка 1 тонны макулатуры может сохранить 10 деревьев. В дни акции по Самаре будет ездить специальный экомобиль, который и заберет макулатуру, у тех, кто решил ее сдать. Маршрут транспорта будет составлен по адресам заявок на вывоз. Заявку можно оставить по телефону: 8-927-685-98-53.

В этот раз благотворительную акцию «Сдай макулатуру – сохрани лес» совместно проводят ЭкоСтройРесурс и «Комсомольская правда – Самара». Все собранные средства пойдут на благотворительность, в помощь нуждающимся.

Все подробности прошлой акции «Сдай макулатуру – сохрани лес» можно найти на сайте ecostr.ru.