Самарское правительство хочет пропагандировать семейные ценности

В соцрекламе намерены рассказывать о мерах поддержки семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют начать пропагандировать семейные ценности и создать на эту тему социальную рекламу. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В последние годы рождаемость как в целом по стране, так и в Самарской области снижается. В правительстве считают, что для исправления ситуации нужно не только продолжать поддерживать молодые семьи, но и рассказывать об этом в медиа-пространстве.

Так, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил разработать социальную рекламу, в которой будут рассказывать о мерах государственной поддержки.

Сейчас в Самарской области порядка 200 тыс. детей в 100 тыс. семей получают 30 разных выплат, которые можно потратить на содержание детей, частичную оплату услуг ЖКХ, найм жилья и увеличение пособий студенческим семьям.

- Помимо стимулов финансового характера, считаю необходимым включить в программу пропаганду семейных ценностей, меры по повышению престижа семей с детьми. Предлагаю задействовать возможности социальной рекламы, больше рассказывать людям о мерах поддержки семьи со стороны государства. Прошу разработать программу в месячный срок, - поручил Кудряшов министерству социально-демографической и семейной политики.