В Самаре состоится забег в поддержку детей с синдромом Дауна

Участие в забегах смогут принять и дети, и взрослые. Фото - Центр помощи детям с синдромом Дауна "Солнечный дом"

В Самаре 7 ноября на на базе учебно-спортивного центра «Чайка» состоится благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна.

Принять участие в «добром грязном» трейле «Спорт во благо» смогут как дети, так и взрослые. Добрым он называется, потому что участники смогут помочь детям с особенностями развития, а грязным может стать в ненастную погоду, если пойдет дождь. Как отмечают организаторы, в таком случае преодолеть дистанцию будет одновременно сложнее и интереснее.

Организаторы подобрали дистанцию для всех желающих разных возрастов. На дистанцию 500 метров смогут выйти дети до 7 лет, на 1 км - дети от 8 до 17 лет. Для взрослых предусмотрена дистанция в 4,8 км, также они смогут выйти на километровую дистанцию.

Все участники на финише получат памятную медаль. Собранные по ходу забега средства пойдут на содержание и оборудование центра помощи детям с синдромом Дауна «Солнечный дом».

Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону 89277414720. Количество участников ограничено.