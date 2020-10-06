В Самарской области заканчивают обустраивать вспомогательную инфраструктуру для моста через Волгу

Строители работают на обоих берегах

В Самарской области завершаются работы по обустройству вспомогательной инфраструктуры для строительства моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Строители работают на обоих берегах. Сделано 90% берегоукрепления, на 85% обустроены временные дороги, сделаны причальные стенки.

Сообщается, что полностью подготовлены производственные площадки под склад материалов и укладку плит. Кроме того, идет погружение свай и создаются специальные полуостровки, после чего приступят к сооружению опор.

Мост через Волгу будет состоять из 25 пролетов, длина всех, кроме одного, составляет более 100 метров. Глубина Волги в этом месте 36 метров. Общая длина моста составит 3,7 км, а протяженность подъездных дорог к нему, которые также сейчас строятся, – почти 100 км, в том числе три транспортные развязки, небольшие мосты и эстакады.