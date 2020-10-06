Назван район Самары, где к отоплению подключили меньше всего домов

Самарцы с нетерпением ждут отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре назван район, где к теплу подключено меньше всего домов. По данным администрации Самары, отопление подключено в 63% жилых домов в городе. Самый низкий процент подключения тепла –в Промышленном районе города – здесь тепло дали в 48% домов (745 домов). В 53% домов подключили тепло в Самарском районе (788 домов). В Советском районе стало тепло в 58% домов (678 зданий), в Октябрьском районе батареи нагрелись в 511 домах (60%), в Кировском – в 951 домах (61%), в Железнодорожном – в 515 (66%). Стало тепло в 823 домах Ленинского района (70%) и 601 доме Куйбышевского района (74%). А самый высокий процент подключения тепла на вечер 6 октября – в Красноглинском районе. Здесь батареи нагрелись в 845 домах – это 97% всего жилого фонда.

- В общей сложности подача теплоэнергии организована в 6457 многоэтажек из 10250. За день подключено 1142 многоквартирных дома, - сообщили в мэрии

Также к теплу подключено 98% социальных учреждений Самары – это 786 зданий.

Официально отопительный сезон стартовал в Самаре 5 октября. Однако давать отопление в соцобъекы начали раньше.