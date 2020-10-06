В Самарской области назвали победителя регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»

Асем Шукурова преподает химию уже 7 лет. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области назвали победителя конкурса «Учитель года Самарской области 2020». Это почетное звание получила учитель химии большеглушицкой школы №1 Асем Шукурова. Она работает в школе уже семь лет и уверена, что залог успеха учителя – заинтересованность в своем предмете и желание развиваться.

- Я впервые принимала участие в конкурсе,- рассказала Асем Шукурова. – За время конкурса мы с коллегами сдружились, помогали и поддерживали друг друга.

Асем Шукурова представит Самарскую область на федеральном этапе конкурса «Учитель года России-2020». Он пройдет в Волгограде и Москве.

С профессиональным праздником лучших учителей региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

- У нас в области великолепные, блистательное учителя. Об этом свидетельствуют и ваши профессиональные достижения, и результаты учащихся, в обучение которых самарские педагоги, конечно, вкладывают всю душу, - отметил глава региона.