Стало известно, сколько денег получат классные руководители в Самарской области

Работа классных руководителей требует полной самоотдачи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Стало известно, сколько педагогов в Самарской области получили федеральную доплату за классное руководство и какова сумма этой выплаты. В октябре ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей получили почти 15 тысяч учителей региона.

Кроме того, на территории Самарской области сохранились действующие ранее доплаты классным руководителям. В общей сложности прибавка к зарплате «вторым мамам» школьников в Самарской области составит около семи тысяч рублей

- Классное руководство – большая нагрузка, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - У нас в регионе доплата за классное руководство будет сохранена в полном объеме.

Если у педагогов возникнут вопросы по поводу начисления заработной платы, можно обратиться на «горячую линию» регионального минобра по телефону 8 (846) 333-50-0