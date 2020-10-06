В Самаре из-за коронавирусных нарушений могут закрыть несколько десятков магазинов и салонов красоты

В магазинах соблюдать масочный режим обязательно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за коронавирусных нарушений могут приостановить работу сразу 46 магазинов, фудкортов и салонов красоты. Виной всему – нарушения требований Роспотребнадзора по организации работы во время пандемии COVID-19. Об этом сообщили в администрации Самары.

- Соблюдение масочного режима в кафе, кинотеатрах, развлекательных центрах и общественном транспорте взято на особый контроль, - пояснили в мэрии.

Проверки выявили систематическое нарушение требований Роспотребнадзора в 46 объектах потребрынка города. Среди нарушителей - крупные торговые сети, салоны красоты, фут-корты в торговых центрах. Теперь им грозит приостановка работы на срок до 90 дней или штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. По трем нарушителям материалы уже находятся в суде, по остальным – готовятся документы для иска.

- Причинами для штрафов и приостановки работы может стать несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзеров и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, а также социальной дистанции, - пояснили в мэрии.

На сегодняшний день в Самаре на нарушителей антикоронавирусного режима составлено уже около 260 протоколов на общую сумму около трех миллионов рублей.