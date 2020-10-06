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В Самаре на Ново-Садовой отключат светофор

Светофор в районе Постникова оврага выключат 7 октября
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Сколько времени займет ремонт - неизвестно

Сколько времени займет ремонт - неизвестно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 9.30 утра 7 октября выключат светофор на ул.Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Ему отключат электропитание. Об этом горожан информирует АСАДО.

- Отключение связано с проведением ремонтных работ. Объект будет обесточен вплоть до их окончания, - пояснили в АСАДО.

Сколько будет длиться ремонт, пока неизвестно. Поэтому автовладельцев призывают соблюдать максимальную осторожность и держать дистанцию при движении на этом участке Ново-Садовой.