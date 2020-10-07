Сотрудника коммунального предприятия в Самаре будут судить за взятку

Начальнику участка грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник участка муниципального предприятия «Инженерная служба» в Самаре предстанет перед судом за взятку в 30 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июле текущего года он получил деньги от директора одной из компаний города за выдачу актов готовности системы отопления и тепловых сетей к эксплуатации многоквартирных домов в Красноглинском районе в отопительный сезон. При этом системы отопления не проверялись.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Начальнику участка грозит до восьми лет лишения свободы.