В Новокуйбышевске полицейский в домашних тапочках поймал грабителя

Алексей Сметанин со своей семьей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске полицейский спас пенсионерку от ограбления. Инцидент произошел в подъезде обычной пятиэтажки. У дочери Алексея Сметанина в тот день был день рождения, семья ждала гостей. Полицейский приоткрыл входную дверь и услышал женский крик, выглянул в подъезд и увидел свою соседку-пенсионерку:

- Одной рукой она держалась за голову, была почти в предобморочном состоянии, - вспоминает Алексей Сметанин. - Она сказала, что на нее напал какой-то мужчина, ударил чем-то по голове, хотел вырвать сумку, но тут я появился, и он сбежал. Я, как был в домашних тапочках, так и побежал за ним.

Грабителя полицейский догнал и сдал коллегам. Выяснилось, что 39-летний задержанный уже попадал в поле зрения силовиков по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. После этого случая в отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на грабеж.

Алексей Сметанин о службе в ОВД мечтал со школы, в итоге его мечта исполнилась - в милиции-полиции он работает уже 18 лет. Сейчас занимает должность инспектора по особым поручения в Штабе облМВД, но, возможно, скоро его ожидает повышение.