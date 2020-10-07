Задержан житель Самарской области, до смерти избивший пенсионера

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержан местный житель, который подозревается в убийстве 69-летнего мужчины. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию поступила информация, что у дома на проспекте Карла Маркса в Самаре между собой поругались двое мужчин. Ссора переросла в драку, в результате которой тяжелые травмы получил 69-летний пенсионер. От полученных повреждений он скончался.

Полицейские обследовали ближайшие гаражные массивы, торговые точки и придомовые территории. Не обнаружив предполагаемого подозреваемого, они расширили круг поиска и двинулись в сторону ул. Ставропольской. Там их внимание привлек мужчина, у которого на джинсах и кроссовках полицейские заметили пятна крови. Он был задержан и доставлен в отделение полиции.

Подозреваемый - 44-летний житель Самарской области, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.