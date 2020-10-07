В Самаре уничтожат 28 тысяч яиц неизвестного происхождения

Помимо яиц обнаружены консервы и сгущенка. Фото - соцсети

В Самаре на оптовой овощной базе на улице Олимпийской обнаружены продукты без сопроводительных документов. В их числе яйца, мясные консервы и сгущенное молоко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по Самарской области.

На овощебазе были обнаружены около 28 тысяч яиц, 31 банка консервов и 20 литров сгущенки. В отношении юридических лиц, допустивших реализацию неустановленной продукции, составлены административные протоколы.

Подозрительная продукция изъята, она будет уничтожена.