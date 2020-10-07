В Самарской области еще 119 человек заразились коронавирусом

Из-за большого числа заболевших в регионе обсуждают возможные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области было выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число зафиксированных случаев заражения в регионе достигло 12 566 человек. Всего же по стране заболели 1 248 619 человек, за сутки было выявлено 11 115 случаев в 85 регионах страны.

Выздоровели в Самарской области еще 107 пациентов, общее их число достигло 9 806 человек. Новых смертельных случаев не зафиксировано, ранее скончались 206 больных.

Из-за большого числа заболевших в регионе обсуждают возможные ограничения, в частности, досрочные каникулы для учеников школ. При этом в школе № 54 ученики уже отправлены отдыхать из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, а в школе № 73 на карантин закрыт один из классов из-за коронавируса у ученицы.