ВТБ запустил страхование кредитных карт

Застраховать свою задолженность на случай нетрудоспособности могут владельцы «Карты возможностей» ВТБ

Держатели кредитной «Карты возможностей» ВТБ могут застраховать в банке свою задолженность на случай нетрудоспособности. Страховка оформляется по модели подписки и позволяет возместить до 100% застрахованной суммы.

Стоимость страхования в месяц составляет 0,95% от размера задолженности и рассчитывается автоматически. Продукт работает по подписке: после его подключения в начале каждого месяца страхуется задолженность клиента по договору кредитной карты. Если на первое число месяца задолженность составляет менее 500 рублей, то страховка не подключается, и держатель карты за нее не платит.

Страхование кредитной карты ВТБ распространяется на риски временной и постоянной нетрудоспособности (инвалидность I или II группы), уход из жизни в результате несчастного случая или болезни. Размер возмещения при временной нетрудоспособности зависит от длительности больничного. Возмещение при полной постоянной нетрудоспособности и при уходе из жизни застрахованного лица составляет 100% от застрахованной суммы.

«Кредитную карту удобно использовать в качестве «запасного кошелька» в тех случаях, когда нужной суммы не оказывается под рукой. Этот простой и гибкий инструмент заимствований уже оценили наши клиенты. Подписка на страховку позволит держателям кредитной «Карты возможностей» не беспокоиться об источниках погашения задолженности при болезни или при наступлении других страховых случаев», - отмечает Александр Ефремов, руководитель управления «Страхование» ВТБ.

Страхование кредитной карты сейчас можно оформить или отключить в любом отделении банка ВТБ, скоро услуга также будет доступна в ВТБ Онлайн. Партнером по продукту выступает страховая компания СОГАЗ.