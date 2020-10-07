В Самарской области появились новые лидеры по коронавирусу

За сутки снова не зарегистрировано смертельных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как выявлены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области. По данным регионального оперштаба, наибольшее число заболевших традиционно зафиксировано в Самаре - здесь выявлено 52 новых случая.

В лидеры по итогам суток выбились Нефтегорский район, где выявлено 14 случаев, и Новокуйбышевск, где зафиксировано 12 случаев. При этом прежние лидеры уступили свои позиции. Так, в Сызрани - 6 случаев, а в Тольятти - один. Всего за сутки в регионе выявлено 119 новых случаев, общее число достигло 12 566.

По данным оперштаба, 96 человек выявлены при обследовании пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Четыре человека выявлены из круга контактных, 19 человек ранее ни имели никаких симптомов.

За сутки снова не зарегистрировано смертельных случаев, ранее умерли 206 человек.