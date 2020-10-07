По словам бывшего гендиректора «КС», самарцы в ФНЛ по уровню бюджету, как «Барселона» в Ла Лиге. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Президент ФК «Торпедо» и бывший гендиректор «Крыльев Советов» Денис Маслов назвал самарскую команду «Барселоной» Футбольной национальной лиги. Он сравнил «КС» и каталонцев, когда речь зашла о бюджетах команд.

- [По бюджету] мы скорее в десятке. «Оренбург» и «Крылья Советов» мы не берем. Это «Реал» и «Барселона». В Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Калининграде высокие бюджеты. Хотя я не знаю ни одной цифры, кроме нашего клуба, - сказал Маслов в интервью «Чемпионату».

Напомним, Маслов был генеральным директором «КС» в 2012 и 2013 годах. После этого он работал в «Нижнем Новгороде» и «Амкаре», с июля 2020 года – президент «Торпедо».

После 13 туров «Крылья Советов» идут на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Оренбурга» на три очка. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут в Ярославле против ивановского «Текстильщика». Игра пройдет в пятницу, 9 октября.