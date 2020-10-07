В "Крыльях Советов" начались серьезные проверки Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Силовики пришли с обысками на базу «Крыльев Советов» из-за деятельности агентов, которые влияют на клуб. Об это заявил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник в «Крыльях». При этом смена генерального и спортивного директоров в самарском клубе была лишь прикрытием, а «КС» управляют «те же люди», говорится в новости.

- Серьезных выводов после вылета из РПЛ в ФНЛ в прошлом сезоне пока не сделали. По сути, клубом управляют те же люди, которые преследуют свои личные цели, далекие от спортивных результатов команды, - цитирует источник в «Крыльях» спортивное издание.

Тот же самый источник добавил, что «КС» балансируют между РПЛ и ФНЛ с бюджетом крепкого середняка Премьер-лиги из-за некомпетентного управления клубом.

Напомним, «Крылья» за последние шесть лет третий раз вылетели в ФНЛ. Сейчас самарцы идут на четвертом месте в Футбольной национальной лиге, отставая от лидирующего «Оренбурга» на три очка.