В Самаре умер ветеран коммунистической партии Михаил Маслянцев

Маслянцев долгое время являлся председателем областной контрольно-ревизионной комиссии. Фото - Самарский обком КПРФ

Самарский обком КПРФ сообщил о смерти ветерана партии Михаила Маслянцева, который долгое время был председателем областной контрольно-ревизионной комиссии.

Маслянцев вступил в компартию еще в 1962 году, когда проходил военную службу на космодроме Байконур. Во время службы он занимал несколько руководящих постов и был уволен в запас в 1988 году в звании полковника.

За время работы в партии он был помощником депутата Госдумы Валентина Романова с 1995 по 1999 год, в 1997-м баллотировался на должность главы Самары и набрал 24% голосов.

В 2008 году он был избран в состав контрольно-ревизионной комиссии Самарского областного отделения КПРФ, долгое время являлся председателем областной комиссии.

Михаил Маслянцев скончался на 83-м году жизни после болезни.