В Самаре 21-летний парень создал банду, нападавшую на наркоманов

Полицейские поймали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре оперативники разоблачили людей, которые занимались разбоями и вымогательствами. В конце сентября было возбуждено уголовное дело по статье «Создание банды».

- Мы задержали людей, которые грабили лиц, занимавшихся сбытом наркотиков, вымогали с них деньги. Они организовали для этого целую преступную группировку, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» руководитель управления ГУ МВД России по региону Павел Жилюнов.

Как стало известно «Комсомолке» от собственных источников, дело по факту разбойных нападений было возбуждено еще в декабре прошлого года. Орудовала банда с ноября 2019-го. Организовал ее 21-летний местный житель. В его «команду» входили как минимум 7 человек - парни и девушки.

Сейчас расследование продолжается. С ноября по декабрь 2019-го у банды в «активе» два разбоя и два вымогательства. В ходе нападений злоумышленники применяли холодное оружие. Часть подозреваемых отправлена под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.