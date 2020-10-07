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«Акрон» опроверг информацию об отставке главного тренера Дмитрия Емельянова

Специалист не сможет присутствовать на ближайших играх по семейным обстоятельствам, руководить командой временно будет Дмитрий Годунок
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Емельянов вывел тольяттинцев из ПФЛ в ФНЛ и продолжит руководить командой. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Дмитрий Емельянов вывел тольяттинцев из ПФЛ в ФНЛ и продолжит руководить командой. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Футбольный клуб «Акрон» опроверг информацию об отставке главного тренера команды Дмитрия Емельянова. Ранее СМИ сообщили, что клуб даже нашел замену специалисту, назывались конкретные имена. Однако Емельянов продолжит работать с командой, но пропустит ближайшие три тура.

- Наставник тольяттинцев не сможет находиться на тренерском мостике в ближайших трех турах Олимп-ФНЛ в Томске (14 тур), Омске (15 тур) и Брянске (16 тур) в связи с семейными обстоятельствами, - отметили в пресс-службе «Акрона».

В этих матчах руководить командой будет помощник Емельянова Дмитрий Годунок.

Напомним, это дебютный сезон для «Акрона» в ФНЛ и второй на профессиональном уровне. После 13 туров тольяттинцы идут на 16 месте в лиге.