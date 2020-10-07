В Самаре 8 октября погаснут светофоры на Ново-Садовой

Светофоры на одной из главных магистралей города перестанут работать с 9:30 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет еще одно отключение светофоров на улице Ново-Садовой. В четверг, 8 октября, они погаснут в районе остановки «Университет / Глазная больница». Светофоры не будут работать на время проведения ремонта.

- Питание светофора на улице Ново-Садовой будет отключено с 9:30 до окончания ремонтных работ. Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения, - сообщили в твиттере представители АСАДО.

Напомним, утром в среду, 7 октября, отключали для ремонта светофор на Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Работы уже завершены, и «регулировщик» вновь в «строю».