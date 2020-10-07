Самарские таможенники изъяли тысячи контрафактных детских шорт

На шортах были незаконные логотипы из детских мультфильмов. Фото - самарская таможня

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни на контрольном пункте «Акбулак» в Оренбургской области изъяли контрафактные детские шорты.

Таможенники остановили для проверки автомобиль, следовавший в Москву, в котором обнаружили полотенца, халаты и детскую одежду - те самые шорты. При точном подсчете выяснилось, что перевозили 6 672 штуки детских шорт. На них находились изображения известных детских мультфильмов, таких как «Король Лев» и «Щенячий патруль», часть шорт несут логотип Tik Tok. Документов, разрешающих ввоз вещей, у водителя не было.

Таможенники обратились к правообладателям и выяснили, что некто, используя товарные знаки без разрешения, нанес им ущерб в 3,7 млн рублей.