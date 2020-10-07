«На счету была каждая секунда»: в Самаре полицейские помогли матери с годовалым ребенком добраться до больницы

Инспекторы мотовзвода ДПС откликнулись на просьбу о помощи и помогли попавшей в беду семье Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники ДПС помогли добраться до больницы матери с годовалым ребенком. Их машина, которой управлял отец семейства, попала в пробку на улице Ново-Садовой. Женщине и малышу требовалась срочная медицинская помощь, мужчина в отчаянии обратился к полицейским — инспекторам мотовзвода ДПС — к старшему лейтенанту полиции Владимиру Уреневу и капитану полиции Николаю Борцову.

- Стражи порядка сразу же передали информацию в дежурную часть, включили звуковые сигналы и проблесковые маяки, а затем приступили к «расчистке» дороги. Вскоре к ним присоединился командир полка ДПС подполковник полиции Алексей Павлов на патрульном автомобиле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На счету была каждая секунда. Маму с ребенком пересадили в служебную машину, которая быстро домчала их до больницы. Полицейские помогли занести женщину и малыша в приемное отделение, где потом ими занялись врачи. К счастью, все закончилось хорошо. Сейчас здоровью матери и ее маленького сына ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новокуйбышевске полицейский в домашних тапочках поймал грабителя

На пенсионерку напали в подъезде жилого дома, в котором жил офицер (подробности)