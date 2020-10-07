Из Самары дважды в неделю начали летать самолеты в Калининград

Самолеты в самую западную точку России будут летать по средам и субботам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч произошли изменения. С начала октября из Самары запустили регулярные рейсы в Калининград. Полеты в самую западную точку России будут выполнять два раза в неделю — по средам и субботам.

— Вылет из Калининграда по средам — в 23:00, по субботам — в 19:30. Из Самары самолеты будут вылетать в среду в 14:20, а по субботам — в 17:50, — сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Перевозить пассажиров по маршруту Самара — Калининград будет компания «Ираэро» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Отметим, что за время путешествия в Калининграде можно посетить Кафедральный собор, который известен во всем мире, пройтись по Куршской косе, а также встретить приносящего удачу гнома-хомлина на Медовом мосту.