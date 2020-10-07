Самарский губернатор назвал Путина примером в работе и жизни, поздравив его с днем рождения

Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Фото - kremlin.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с днем рождения президента страны Владимира Путина, которому в среду, 7 октября, исполнилось 68 лет. В своем поздравлении президенту Азаров пожелал Путину здоровья, сил и достижения поставленных целей.

- Как никто другой, Вы знаете, что такое любовь к Родине, отстаиваете интересы страны на международном уровне и работаете на благо каждого гражданина России. Вы – наш лидер, который является примером в работе и в жизни. Отдельно хочу поблагодарить за внимание и поддержку, которую оказываете нашему региону, - написал губернатор в своем Instagram.

Владимир Путин неоднократно приезжал в Самарскую область, его последний визит в регион состоялся в марте 2018 года, когда он посетил булочно-кондитерский комбинат в Самаре. До этого он побывал в городе в 2014 году во время старта строительства футбольного стадиона «Самара Арена» и принял участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам.

Первый визит Владимира Путина в наш регион состоялся в первый год своего президенства в 2000 году. Он провел несколько совещаний в резиденции «Волжский Утес» в Шигонском районе, а потом совершил незапланированный визит в Сызрань, где осмотрел местный кремль и побывал на хлебопекарном заводе. А 1 сентября президент поздравил с Днем знаний школьников села Кузькино.